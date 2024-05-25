Залужный рассказал, как у него дела и показал фото с женой

Предыдущее фото экс-главком обнародовал в начале мая

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обнародовал первое за долгое время фото. В этот раз он сделал селфи вместе с женой Еленой.

Совместный снимок Залужный выложил в социальной сети Facebook. Стоит отметить, что в последний раз он там что-то публиковал 9 мая, тогда он показал фото себя в молодости и в настоящее время.

Менее чем за полчаса фото с женой набрало более 13 тысяч лайков и большое количество положительных комментариев.

Кроме того, Залужный ответил на вопрос пользовательницы сети Леся Миргород о его состоянии, по его словам, у него все нормально.

Напомним, что 8 февраля президент уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского. А 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании.

Согласно данным источников "Телеграфа" в окружении Залужного, он должен отправиться в Лондон уже в конце мая.

Как сообщалось ранее, 8 мая Залужный стал почетным гражданином Киева. Звание ему было вручено после заседания городского совета.