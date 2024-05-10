Стало известно, когда Залужный уедет в Лондон в качестве посла

В настоящее время продолжаются формальные процедуры

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начнет работу послом в Великобритании уже в конце мая.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в окружении дипломата.

"Сейчас Залужный и его семья оформляют визы. Они отправятся в Британию в конце месяца", — сказал собеседник издания.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел по многочисленным запросам "Телеграфа" комментировать старт работы нового посла в Великобритании отказались.

Официально послом в Британии Залужный стал 9 мая после указа президента Владимира Зеленского. Перед этим он был уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Напомним, что 8 февраля президент уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского. А 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании.

В конце апреля появилась информация, что Лондон выдал агреман (предварительное согласие правительства одного государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого. — Ред.) на назначение Залужного послом. А 8 мая решением Киевсовета Валерий Залужный получил звание Почетного гражданина Киева. При этом депутаты от "Слуги народа" не голосовали за это решение.