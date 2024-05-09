Британский посол трогательно поздравил Залужного с новым назначением (фото)

Британский посол выразил надежду, что партнерство с Украиной будет только укпрепляться

Посол Британии в Украине Мартин Гаррис поприветствовал Валерия Залужного на новой должности. Президент Зеленский подписал указ о назначении его послом в Великобританию.

Слова поддержки опубликовали на официальной странице британского посольства в Украине. Там же опубликовали совместное фото послов.

"Искренне поздравляю Валерия Залужного с назначением Послом Украины в Великобританию. С нетерпением ожидаю совместной работы по укреплению несокрушимого партнерства и развитию нашего старого партнерства", — сказано в сообщении.

На фото Валерий Залужный и Мартин Гаррис улыбаются на фоне флага Украины. Когда было сделано фото неизвестно, но оба посла выглядят на нем довольными.

Напомним, что Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года указом президента Владимира Зеленского. На его место был назначен Александр Сырский.

9 марта Залужного признали непригодным к военной службе, а спустя два месяца, 9 мая официально уволили со службы по состоянию здоровья. При этом за ним сохранилось особое право на ношение военной формы.

Сразу после увольнения появились слухи о том, что Залужного хотят назначить послом в Великобританию. Однако официальный указ о назначении был подписан президентом только 9 мая. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это мощным шагом и хорошим усилением украинской дипломатии

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный стал почетным жителем Киева. Вместе с ним это звание получила известная украинская поэтесса.