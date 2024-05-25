Залужний розповів, як у нього йдуть справи і показав фото з дружиною

Попереднє фото ексголовком оприлюднив на початку травня

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний оприлюднив перше за довгий час фото. Цього разу він зробив селфі разом із дружиною Оленою.

Спільний знімок Залужний виклав у соціальній мережі Facebook. Варто зазначити, що востаннє він там щось публікував 9 травня, тоді він показав фото себе у молодості та нині.

Менш ніж за пів години фото з дружиною набрало понад 13 тисяч лайків та велику кількість позитивних коментарів.

Крім того, Залужний відповів на запитання користувача мережі Леся Миргород про його стан, за його словами, у нього все нормально.

Нагадаємо, що 8 лютого президент звільнив Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського. А 7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ на посаду посла України у Великій Британії.

За даними джерел "Телеграфа" в оточенні Залужного, він має вирушити до Лондона вже наприкінці травня.

Як повідомлялося раніше, 8 травня Залужний став почесним громадянином Києва. Звання йому було вручено після засідання міської ради.