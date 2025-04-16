В НАТО хотят устроить "кошмар для Путина" в Украине — СМИ

Такой шаг значительно "повысит ставки", если Кремль нападет

В долгосрочной перспективе значительная часть европейского производства боеприпасов, вероятно, будет перемещена в Украину после войны. При этом, идеально время для открытия некоторых из них — прямо сейчас.

Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник НАТО британской газете The i Paper. По его словам, хотя это может показаться рискованным шагом и возможной эскалацией, "наращивание потенциала Украины, который также является активом союзника по НАТО, станет шагом на пути к предоставлению гарантий безопасности.

"Сейчас было бы идеальное время, чтобы объявить ряд заводов по производству боеприпасов в Украине с совместным производством (между Украиной и другими странами, — Ред.)", — говорит чиновник.

При этом, второй официальный представитель НАТО сказал, что западные оружейные компании, открывающие заводы в Украине, создадут "кошмар для Путина". Он подчеркнул, что это "повысит ставки", если Кремль нападет на такой объект — или на охраняющих его сотрудников службы безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинское лазерное оружие переполошило россиян, после того, как в Украине показали первое видео с его тестирования.