Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете: что изменится

Этот Указ вступает в силу со дня опубликования

В субботу, 20 апреля, совет национальной безопасности и обороны принял важное решение, касающееся работы онлайн-казино. Президент Украины уже ввел его в действие.

Владимир Зеленский подписал Указ №234/2024 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". Об этом говорится на сайте главы государства.

Что будет ограничено

ограничить рекламу онлайн-казино;

определить лимиты игры в неделю и лимиты затрат;

внедрить систему онлайн-мониторинга;

блокировать нелегальные веб-сайты азартных игр;

ввести ограничения для военных;

СБУ поручили провести проверку устроителей азартных игр.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Зеленский поручил правительству в месячный срок:

разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;

устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;

провести информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн казино, которая набрала необходимое количество голосов за рекордный срок. Президент отметил, что в Украине будет урегулирован вопрос работы этих виртуальных заведений. Он сказал, что эта область не должна использоваться для манипуляции людьми.

Ранее "Телеграф" писал, что слухи об "эпидемии" азартных игр в ВСУ докатились до Запада. Там указывают на опасность того, что военные, часто проводящие долгие часы вне боевых действий, тратят большую часть своей ежемесячной зарплаты на игровые онлайн-платформы на мобильных телефонах.