Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете: что изменится
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Этот Указ вступает в силу со дня опубликования
В субботу, 20 апреля, совет национальной безопасности и обороны принял важное решение, касающееся работы онлайн-казино. Президент Украины уже ввел его в действие.
Владимир Зеленский подписал Указ №234/2024 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". Об этом говорится на сайте главы государства.
Что будет ограничено
- ограничить рекламу онлайн-казино;
- определить лимиты игры в неделю и лимиты затрат;
- внедрить систему онлайн-мониторинга;
- блокировать нелегальные веб-сайты азартных игр;
- ввести ограничения для военных;
- СБУ поручили провести проверку устроителей азартных игр.
Контроль за исполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня опубликования.
Зеленский поручил правительству в месячный срок:
- разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины, других военных формирований;
- запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
- устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;
- провести информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости.
Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн казино, которая набрала необходимое количество голосов за рекордный срок. Президент отметил, что в Украине будет урегулирован вопрос работы этих виртуальных заведений. Он сказал, что эта область не должна использоваться для манипуляции людьми.
Ранее "Телеграф" писал, что слухи об "эпидемии" азартных игр в ВСУ докатились до Запада. Там указывают на опасность того, что военные, часто проводящие долгие часы вне боевых действий, тратят большую часть своей ежемесячной зарплаты на игровые онлайн-платформы на мобильных телефонах.