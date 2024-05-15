Заблокировали грузовик и оштрафовали на 17 тысяч: дальнобойщик серьезно поплатился за популярное нарушение

Этот случай в очередной раз подчеркивает важность соблюдения весовых норм на дорогах.

В последнее время заметно возросло количество случаев перегрузки фур на наших дорогах, что становится настоящей проблемой для дорожных служб. С помощью WIM-систем с начала года выписали штрафы почти на 35 млн. грн.

Во время дорожной рейдовой проверки во Львовской области инспекторы ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ остановили грузовик MAN, который на вид был явно перегружен. И действительно, после весовой проверки оказалось, что вес превышает разрешенный на целых 14.5%.

Согласно законодательству, перевозчики грузов должны соблюдать определенные весовые нормы, установленные для безопасности на дороге и долгосрочной эффективности транспортной инфраструктуры. Одной из таких норм есть максимально допустимая масса транспортного средства, которая составляет 40 тонн.

Итак, чтобы избежать опасности на дороге, на грузовике было установлено блокировочное устройство, а совершивший нарушение водитель получил "сюрприз" в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен. Но перегруз может не только привести к финансовому ущербу, но и создать угрозу безопасности на дороге.

Всего за четыре месяца с начала года инспекторы Укртрансбезопасности выявили более 21 тыс. нарушений. А именно на грузовом транспорте было выписано 15 224 постановлений. Сумма штрафных санкций составила более 128 млн. грн.

Ранее "Телеграф" объяснял, в каких случаях дальнобойщиков могут снимать с рейсов и везти в "военкомат". В ТЦК подчеркивают, что водители грузовиков такие же граждане, как и другие.