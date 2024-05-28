Почему в "Резерв+" появились ошибки и как их исправить: в Минобороны дали ответ

Основная причина ошибок — человеческий фактор

После запуска приложения "Резерв+" в нем появилось много ошибок и неточностей, связанных с человеческим фактором и нерегулярным обновлением данных граждан. То есть, все неправильные звания, фамилии, даты отсрочки от призыва и другая критически важная информация не были своевременно исправлены в военкоматах или территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Именно поэтому такие данные автоматически попали и в "Резерв+". Больше об этом читайте в материале "Телеграфа": "Почему глючит Резерв+. В Минобороны ответили на популярные вопросы ".

Среди факторов, непосредственно повлиявших на ошибки в приложении, в Министерстве обороны Украины (МОУ) выделяют несколько.

"В первом случае операторы ТЦК внесли неактуальную информацию или внесли ее не полностью. Во втором – гражданин не извещал ТЦК об изменении места жительства, рождении детей, поступлении на службу и т.д.", — говорят в МОУ.

В Министерстве также добавили, что реестр "Оберіг" взаимодействует с другими государственными реестрами и может верифицировать информацию, но это происходит по запросу, а не автоматически.

Отмечается, что релиз приложения "Резерв+" привлек внимание оборонного ведомства к ошибкам и необходимости актуализации многих других данных. Исправление этого происходит напрямую в ТЦК. Однако в будущем Минобороны планирует реализовать возможность актуализации других данных о себе благодаря "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде хотят увеличить сроки обновления данных в ТЦК.