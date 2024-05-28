Чому в "Резерв+" з'явилися помилки і як їх виправити: у Міноборони дали відповідь

Основна причина помилок — людський фактор

Після запуску застосунку "Резерв+" у ньому з'явилося багато помилок і неточностей, які пов’язані з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Тобто усі неправильні звання, прізвища, дати відстрочки від призову та інша критично важлива інформація не були своєчасно виправлені у військкоматах чи територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Саме тому такі дані автоматично потрапили і в "Резерв+". Більше про це читайте у матеріалі "Телеграфу": "Чому глючить Резерв+. У Міноборони відповіли на популярні запитання".

Серед факторів, які безпосередньо вплинули на помилки у застосунку у Міністерстві оборони України (МОУ) виділяють кілька.

"У першому випадку оператори ТЦК внесли неактуальну інформацію або внесли її не повністю. У другому – громадянин не сповіщав ТЦК про зміну місця проживання, народження дітей, вступ на службу тощо", — кажуть у МОУ.

У Міністерстві також додали, що реєстр "Оберіг" взаємодіє з іншими державними реєстрами і має змогу верифікувати інформацію, але це відбувається за запитом, а не автоматично.

Зазначається, що реліз застосунку "Резерв+" привернув увагу оборонного відомства до помилок і необхідності актуалізації багатьох інших даних. Наразі виправлення цього відбувається напряму у ТЦК. Проте у майбутньому Міноборони планує реалізувати можливість актуалізації інших даних про себе завдяки "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді хочуть збільшити терміни оновлення даних у ТЦК.