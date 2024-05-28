Будут ли главы ОСМД вручать повестки? Как это на самом деле будет работать на практике

"Телеграф" подробно выяснил, как именно новый порядок оповещения будет работать

В Украине с 18 мая этого года вместе с законом об усилении мобилизации вступило в силу и постановление Кабинета министров №560, которое, кроме прочего, регулирует еще и порядок с условиями выдачи повесток военнообязанным.

В правительственном постановлении, в частности, четко прописывается, как будет формироваться состав специальных групп оповещения военнообязанных. В частности в состав этих групп работники территориальных центров комплектации (ТЦК) могут включать руководителя (-ей) учреждения (организации) или ФЛП, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, или председателя правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

"Телеграф" узнавал, что это будет означать на практике и как будет работать данный инструмент.

Будут ли вручать повестки работники ОСМД?

Как объяснил нашему изданию адвокат и правозащитник Ростислав Кравец, если будет соответствующий приказ ТЦК, руководители ОСМД будут лично и по собственному согласию входить в состав такой группы оповещения.

— Представители ОСМД для этого не будут специально ходить в военкоматы. А группа оповещения с ТЦК будет приходить непосредственно к главе ОСМД, будет брать его с собой и соответственно будут вместе ходить (по такому многоквартирному дому, — Авт.), раздавая повестки, — уточнил он.

Ростислав Кравец при этом подтвердил, что четкие функции глав ОСМД в упомянутом постановлении не прописаны.

— В то же время в случае отказа руководителей ОСМД входить в состав групп оповещения, никакой ответственности для них нет. О вручении повесток лично (под подпись — Авт.) жителям дома руководителями ОСМД речь не идет. Конечно, они могут сами разнести эти повестки, не лично военнообязанным, а просто — по квартирам или в почтовые ящики. И потом дать список в ТЦК, что они разложили повестки по почтовым ящикам. Руководитель ОСМД не обязан дежурить все время в подъезде и ловить каждого, — говорит правозащитник.

Также, по его словам, группы оповещения не будут работать круглосуточно, ведь в соответствующих приказах о таких отрядах должно указываться четкое время, когда и где будут проходить рейды. При этом, кроме ОСМД, этот порядок касается всех компаний, выполняющих функции управителей домов.

Что говорят в столичных ОСМД?

Опрошенные "Телеграфом" некоторые представители киевских ОСМД рассказали, что действительно сейчас, доподлинно непонятно, какие именно функции возлагаются на главу объединения, если его руководителя будут включать в эти группы.

— В законодательстве и постановлении не определили четкие функции и инструкции, как все это будет работать. Как указано, такое включение должно четко регулироваться отдельным приказом руководителя местного ТЦК (с маршрутами, назначением старших групп и время со сроками проведения данного оповещения). Причем этот приказ должен издаваться не позднее, чем за день до проведения соответствующих мероприятий по уведомлению. На практике это фактически означает, что руководители ОСМД (или управители домов) будут просто помогать данным группам попадать в жилые дома, совершать совместные обходы квартир, общаться с военнообязанными и т.п. О каких-либо проникновениях в квартиры или частные дома вообще речь не идет, — отмечает на правах анонимности руководитель одного из ОСМД Шевченковского района.

Как сообщалось, после вступления закона в силу об усилении мобилизации на работодателей также возложили обязательство не только выдавать работникам повестки, но и обеспечивать прибытие их в ТЦК.

Напомним, что больше о нововведениях по повесткам на работе можно прочитать в материале "Телеграфа": "Повесток на работе станет больше, а ТЦК исчезнут с улиц? Закон о мобилизации заработал, что изменилось".

Также "Телеграф" писал, что правительство расширило возможности для брони в одной из отраслей.