В "Укрэнерго" сообщили о графиках отключения света на среду, 29 мая

Ситуация может измениться в любую минуту

Графики отключения света для населения на среду, 29 мая 2024 года, не введены. Электроэнергия будет у бытовых потребителей круглосуточно.

Если ситуация в энергосистеме изменится, то население предупредят. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Внимание! 29 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Отметим, что во вторник, 28 мая, также не вводились ограничения. До этого графики отключения света не вводились в воскресенье, 26 мая.

Кабинет министров принял постановление о постоянном обеспечении электроэнергией определенные объекты. На них не будут распространяться графики отключения.

Свет постоянно будет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), учреждениях здравоохранения, энергетических объектах, воинских частях, системах обеспечения, органах государственной власти. Также не будут выключать электроэнергию на предприятиях, деятельность которых важна для безопасности страны, в частности, продовольственной.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему у киевлян выключают свет дольше. Дело в нагрузке на энергосистему. Эксперт рассказал, когда ситуация изменится к лучшему.