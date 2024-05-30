Украина станет "ядерным могильником" Европы? Эксперт оценила вероятность угрозы

В медиа пространстве периодически курсируют слухи о том, что Украина за помощь Европы якобы пообещала захоронить на своей территории отходы западных АЭС

Эти слухи начали разгоняться еще в 2004-2005 году, как раз после первого Майдана и периодически всплывают до сих пор. В контексте захвата ЗАЭС и общей ядерной напряженности в Украине и мире, возвращаемся к этой теме.

Что не так с данным тезисом, "Телеграф" попросил объяснить украинского независимого эксперта в области ядерной энергетики, соучредителя "Антикризисного экспертного ядерного центра Украины" Ольгу Кошарную.

Понятия "захоронение" в Украине пока не существует

– Понятия "ядерные отходы" с точки зрения законодательства не существует, – говорит Ольга Кошарная. – Есть радиоактивные отходы, которые образуются вследствие эксплуатации ядерных реакторов. Но радиоактивные отходы образуются и в медицине, когда используются источники излучения для лечения онкобольных, радиоактивные отходы образовываются в науке.

Радиоактивные отходы могут быть низкоактивные, среднеактивные, высокоактивные в зависимости от дозы излучения, которую они дают. С каждым видом — свои протоколы обращения.

Плюс есть отработавшее ядерное топливо, которое не считается отходами, потому что оно содержит полезные радионуклиды.

Понятия "захоронение" в Украине пока не существует. Есть длительное хранение отработавшего ядерного топлива.

Для этого строятся сухие хранилища для отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). В Украине они есть на ЗАЭС, в Зоне отчуждения (СХОЯТ-2 для отработавшего ядерного топлива ЧАЭС), и Централизованное сухое хранилище для отработавшего ядерного топлива Ровненской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС (за 2023 год здесь было размещено 13 контейнеров с отработанным топливом), — пояснила эксперт.

Как долго может храниться отработанное ядерное топливо в таких хранилищах, и насколько они небезопасны?

В мировой практике срок эксплуатации СХОЯТ – от 50 до 100 лет. Они могут существовать как на промышленных площадках АЭС, так и на специальных площадках. Но это — промежуточный вариант хранения.

В СХОЯТ топливо загружают, как правило, после его "мокрой" выдержки в бассейнах в течение нескольких лет. Как правило, отработанное топливо хранят погруженным в инертный газ, в герметичных контейнерах из стали или чугуна. Считается, что сухое хранение отработавшего топлива более надежно и безопасно, чем мокрое (в водной среде в бассейнах).

По истечении определенного времени, топливо необходимо извлечь и направить на переработку или окончательное захоронение. Просто после периода сухого хранения, его уровни излучения и температура будут намного ниже.

– Пока в Украине отработанное ядерное топливо отправляется в "сухие" хранилища, — продолжает Ольга Кошарная. – Решение, что с ним делать дальше – перерабатывать, потому что есть технологии, позволяющие использовать отработанное ядерное топливо для реакторов следующих поколений, или захоронить, еще не принято. Это так называемое "отложенное решение".

По словам эксперта, в таком подвешенном состоянии находится большинство стран, эксплуатирующих атомные станции.

Захоронение отработанного ядерного топлива требует постройки хранилища в глубоких геологических формациях. И отработанное ядерное топливо, которое не будет никак больше использоваться, завозят туда прямо в контейнерах.

Такие хранилища, например, строят Финляндия и Швеция, но пока именно строят — захоронения еще не было.

Никто не будет нарушать международные договоренности

Никаких захоронений отработавшего ядерного топлива из атомных станций других стран в Украине быть не может, уверяет эксперт.

– Во-первых, есть международная Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. Она касается не только государств с крупными ядерно-энергетическими программами, но и стран, в которых в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и исследованиях используются источники ионизирующего излучения. Украина является одной из сторон этого международного договора, как и многие другие страны.

Отработавшее ядерное топливо можно отправлять на переработку. И Украина отправляла в Россию на переработку отработанное ядерное топливо из реакторов ВВЭР-440.

Но важный момент – радиоактивные отходы после переработки отработавшего ядерного топлива должны быть захоронены на территории, где это топливо использовалось для производства электроэнергии.

Поэтому ни Украина, ни другие страны не могут делать захоронение своего отработавшего ядерного топлива на территории другой страны. Во-первых, – некуда, во-вторых – никто не будет нарушать международные договоренности, — пояснила эксперт.

Соответственно, слухи о том, что под шумок войны к нам могут привезти и захоронить на нашей территории отработавшее ядерное топливо из Европы — ИПСО.