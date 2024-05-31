Лето начинается с отключения света: где в Украине его не будет и в какие часы

Отключение будет действовать по всей Украине

После непродолжительной паузы в Украину возвращаются лимиты на потребление света. В субботу, 1 июня, планируется ограничение электроснабжения с 18:00 до 23:00.

Они относятся как к бытовым, так и к промышленным потребителям. Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Завтра, 1 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00. При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений", — говорится в заявлении.

Заметим, что не будет ограничиваться энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения.

В Укрэнерго добавляют, что причиной возвращения к плановым ограничениям стали последствия массовых ракетных и дроновых ударов России по украинским электростанциям. Поэтому возник значительный дефицит в энергетической системе.

Напомним, что в Минэнерго уточнили о повышении тарифов на свет. Ведь с 1 июня его стоимость составит 4,32 грн за кВт*ч. По решению Кабмина, дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт*ч.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам объяснили, когда и почему следует готовиться к более жестким графикам отключения света.