Ситуация ухудшилась: где действуют графики отключений света
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Положение усложняет жара
В "Укрэнерго" предупредили, что в первую неделю июня ситуация в энергосистеме Украины будет хуже, чем в мае. В стране будут действовать графики отключений света.
"Телеграф" рассказывает, какая ситуация с энергоснабжением будет в Украине 3 июня. По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в энергосистеме существует значительный дефицит. Причин несколько — российские удары, плановый ремонт двух блоков на украинских атомных электростанциях, а также повышение потребления электроэнергии из-за жаркой погоды и кондиционеров.
Как сообщили в ДТЭК, 3 июня графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит на покрытие потребностей:
- Киев — 80%
- Киевская область -68%
- Одесская область — 74%
- Донецкая область — 84%
- Днепропетровская область — предварительно ограничений электричества не планируется.
Киев и область
В КГВА сообщили, что стабилизационные отключения в столице 3 июня будут действовать весь день, а не только утром и вечером. Графики отключений можно посмотреть на сайте Уasno.com.ua. В КОВА проинформировали, что на Киевщине графики отключений также будут действовать в течение всех суток, ознакомиться с ними можно на платформах ДТЭК Киевские региональные электросети.
Харьков и область
На сайте "Харьковоблэнерго" можно узнать графики отключений по конкретному адресу. Энергетики пояснили, что в случае увеличения лимитов, они могут применяться не в полном объеме, может быть уменьшено время отключений, или выключения будут не у всех. Кроме того, в результате постоянных вражеских атак перечень адресов в каждой из очередей может изменяться.
Одесчина
На область выделен лимит в 74% от необходимого объема. Узнать графики отключений можно по ссылке.
Кировоградщина
В Кировоградской области также введены графики отключений электроэнергии. Глава ОВА Андрей Райкович сообщил об актуальных 3-9 июня графиках:
- 1-2 очереди: 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
- 3-4 очереди: 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00
- 5-6 очереди: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00
Он подчеркнул, что если лимит будет достаточный, графики применяться не будут.
Сумская область
В понедельник, 3 июня, с 00:00 до 24:00 на территории Сумщины будут действовать графики почасовых отключений по схеме -2/+4. Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет. Узнать графики можно тут.
Черкасская область
"Черкассыоблэнерго" предупредило, что 3 июня с 03:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений. Их можно узнать по ссылке.
Часы отсутствия электроснабжения:
Напомним, независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала в интервью "Телеграфу", когда графики отключения света в Украине станут жестче и почему. По ее словам, сейчас ситуация хуже, чем зимой 2024 года. Нужно быть готовым к тому, что за сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом.