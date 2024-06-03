Ситуация ухудшилась: где действуют графики отключений света

Положение усложняет жара

В "Укрэнерго" предупредили, что в первую неделю июня ситуация в энергосистеме Украины будет хуже, чем в мае. В стране будут действовать графики отключений света.

"Телеграф" рассказывает, какая ситуация с энергоснабжением будет в Украине 3 июня. По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в энергосистеме существует значительный дефицит. Причин несколько — российские удары, плановый ремонт двух блоков на украинских атомных электростанциях, а также повышение потребления электроэнергии из-за жаркой погоды и кондиционеров.

Как сообщили в ДТЭК, 3 июня графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит на покрытие потребностей:

Киев — 80%

Киевская область -68%

Одесская область — 74%

Донецкая область — 84%

Днепропетровская область — предварительно ограничений электричества не планируется.

Киев и область

В КГВА сообщили, что стабилизационные отключения в столице 3 июня будут действовать весь день, а не только утром и вечером. Графики отключений можно посмотреть на сайте Уasno.com.ua. В КОВА проинформировали, что на Киевщине графики отключений также будут действовать в течение всех суток, ознакомиться с ними можно на платформах ДТЭК Киевские региональные электросети.

Харьков и область

На сайте "Харьковоблэнерго" можно узнать графики отключений по конкретному адресу. Энергетики пояснили, что в случае увеличения лимитов, они могут применяться не в полном объеме, может быть уменьшено время отключений, или выключения будут не у всех. Кроме того, в результате постоянных вражеских атак перечень адресов в каждой из очередей может изменяться.

Одесчина

На область выделен лимит в 74% от необходимого объема. Узнать графики отключений можно по ссылке.

Кировоградщина

В Кировоградской области также введены графики отключений электроэнергии. Глава ОВА Андрей Райкович сообщил об актуальных 3-9 июня графиках:

1-2 очереди: 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3-4 очереди: 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

5-6 очереди: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

Он подчеркнул, что если лимит будет достаточный, графики применяться не будут.

Сумская область

В понедельник, 3 июня, с 00:00 до 24:00 на территории Сумщины будут действовать графики почасовых отключений по схеме -2/+4. Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет. Узнать графики можно тут.

Черкасская область

"Черкассыоблэнерго" предупредило, что 3 июня с 03:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений. Их можно узнать по ссылке.

Часы отсутствия электроснабжения:

Напомним, независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала в интервью "Телеграфу", когда графики отключения света в Украине станут жестче и почему. По ее словам, сейчас ситуация хуже, чем зимой 2024 года. Нужно быть готовым к тому, что за сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом.