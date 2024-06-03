В "Укрэнерго" предупредили о сложностях в энергосистеме: на этой неделе будет хуже

В украинской энергосистеме – масштабный дефицит

Ситуация в энергосистеме Украины в первую неделю июня будет гораздо труднее, чем в мае. Из-за многочисленных повреждений после российских террористических актов существует сильный дефицит электроэнергии, поэтому отключения света будут продолжаться.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, есть несколько причин дефицита: российские теракты, плановый ремонт двух блоков на украинских атомных электростанциях, а также повышение потребления электроэнергии из-за жаркой погоды и кондиционеров.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", – отметил он. .

Напомним, независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала в интервью "Телеграфу", когда графики отключения света в Украине станут жестче и почему. По ее словам, сейчас ситуация хуже, чем зимой 2024 года. Нужно быть готовым к тому, что за сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом.

"Укрэнерго" и ранее предупреждали, что отключение света у населения будет продолжаться и дальше из-за значительного дефицита электроэнергии, который сохранится в ближайшие месяцы. Майское потепление несколько снизило потребление, но не смогло компенсировать этот дефицит.