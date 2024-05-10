Полномочия полиции изменятся с 18 мая: что предусматривает новый закон о мобилизации

Полицейские получат доступ к реестру "Оберег"

В субботу, 18 мая, вступит в силу закон о мобилизации, предусматривающий изменение полномочий не только для работников ТЦК и СП. Также они коснутся и полиции.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Отмечается, что одним из новых полномочий будет проверка личности военного билета.

В тексте закона отмечается, что мужчины 18-60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию не только ТЦК, но и полицейских. Также аналогичные полномочия имеют пограничники в приграничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска.

Более того, сотрудники полиции, кроме военно-учетного документа, могут потребовать показать документ, удостоверяющий личность. Но лицо должно предъявить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, "способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах".

Проверка документов представители ТЦК или полиция будут иметь право фиксировать на фото или видео. Также они могут использовать программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Полицейские также смогут проверить через этот реестр, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка. Дата и статус вручения повестки будут отображены в "Обереге", как ранее объясняли в Министерстве обороны. Соответственно, полицейский также будет видеть в Реестре при их наличии данные о месте регистрации лица и месте его работы.

Также вносятся изменения в формировании информационных ресурсов полицией. Предполагается, что полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы данных, входящих в единую информационную систему МВД в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, производства по делам, по которым осуществляется ТЦК.

Полицейские, согласно новому закону, будут иметь право задерживать и доставлять лиц в ТЦК. По обращению ТЦК, органов СБУ или разведывательных органов полиция будет принимать участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК, а также осуществляет административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (т.е. нарушение правил военного учета и мобилизации).

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект о мобилизации осужденных, принятый в первом чтении 10 апреля, был принят в целом. "За" проголосовали 279 нардепов.