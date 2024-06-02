"Учебка" - полная ерунда": украинские командиры с ужасом ожидают наплыва мобилизованных

Некоторые даже не умеют пользоваться своим оружием

На фоне усиления мобилизации, которая произошла после принятия нового закона о ней, украинские полевые командиры говорят, что они готовятся к тому, что большая часть новых войск прибудет с плохой подготовкой. И хотя до основного притока живой силы на фронт остаются еще месяцы они говорят, что им уже сейчас порой приходится посвящать недели обучению новичком самым базовым навыкам, например, стрельбе.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова украинских военных. По словам журналистов, неспособность обеспечить адекватную базовую подготовку солдат подчеркивает тяжелую ситуацию, в которой Киев оказался более чем через два года после вторжения Москвы. Россия добилась успехов в этом году во многом потому, что у украинских вооруженных сил недостаточно войск для защиты от беспощадных нападений, говорят солдаты, в то время как правительство медленно наращивает свои усилия по мобилизации. Чтобы немедленно направить больше войск на поле боя, главком Александр Сырский перераспределил людей, которые ранее служили на таких должностях, как охрана мостов и другой инфраструктуры вдали от зоны боевых действий, в бригады, участвующие в боях. Но их боевая подготовка, утверждается в материале, оставляет желать лучшего.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет", — рассказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады с позывным "Шмидт".

По его словам, первую неделю он провел с солдатами, переведенными с тыловых постов, просто проверяя, чтобы каждый из них выстрелил хотя бы по одному ящику пуль (около 1500 выстрелов) ежедневно, прежде чем перейти к более сложным задачам. Через несколько недель эти солдаты могут сражаться возле охваченного боевыми действиями города Часов Яр, куда продвигаются российские войска.

"Мы здесь просто теряем много времени на базовую подготовку", — заявил Шмидт, добавив: "Если, не дай бог, произойдет прорыв под Часовым Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, они могут там просто умереть".

Это подтверждают и сами "новички" (новички на фронте, в армии некоторые из них могли находиться с самого начала вторжения — Ред.). Один из них, который ранее охранял мост в Одесской области, говорит:

"Это страшно. Никто не был по-настоящему подготовлен".

Офицер уже из другого подразделения говорит: "То, чему учат в украинских учебных центрах, полная ерунда. Всему учатся на месте".

И, возможно, командир, который пожелал высказаться анонимно, назвал некоторые из причин, почему так происходит. Он утверждает, что провел больше года, обучая новых солдат на одном из украинских объектов. И, по его словам, в учебных центрах не хватает боеприпасов советского калибра, потому что они сохраняются для войск на поле боя. Это означает, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами.

"В учебных центрах нет гранат для метания, и в учебном центре нет патронов для гранатометов. У нас нет надлежащей системы обучения", — продолжил офицер, добавив, что Украине необходимо, чтобы ее инструкторы обучались у инструкторов НАТО, чтобы сократить стандартную двухмесячную базовую подготовку до одного месяца.

Перспектива быть отправленным на опасные позиции на передовой без соответствующей подготовки, комментирует издание, является основной причиной, по которой многие украинские мужчины боятся призыва на военную службу.

Ситуацию усугубляет качество новобранцев. По словам рекрутера одного из батальонов, сражающегося на востоке Украины, некоторые новобранцы,считаются физически здоровыми, несмотря на то, что им больше 50 лет и у них проблемы с коленями и спиной, а это означает, что им будет сложно пройти несколько километров с рюкзаком снаряжения и оружия, как это часто требуется.

"Есть ребята, которым просто смотришь в глаза и понимаешь, что он колеблется. Ему нужен толчок. Ему нужна уверенность в своем оружии, уверенность в том, что мы его не бросим, ​​и он будет сражаться А есть те, кто сразу говорит: "Я не буду драться". Конечно, вы стараетесь их не брать. Но опять же у нас в армии так устроено, что отдел кадров тебе говорит: "Ничего, надо его брать, он здоров", — рассказал командир.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал о первых результатах усиления мобилизации.