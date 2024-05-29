Часами избивали и унижали: ДБР расследует дело массовых пыток в украинских колониях (фото)

Подозреваемым угрожает до 10 лет тюрьмы

Государственное бюро расследования разоблачило многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Как следствие, четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" было поставлено в известность о подозрении.

Об этом сообщает ДБР. Отмечается, что жертвами преступников были почти все попадавшие в колонию. В то же время следствие еще выявляет всех лиц, ставших жертвами должностных лиц колонии.

В ходе следствия удалось выяснить, что новоприбывшим угрожали поселением среди "отвергнутых в целом" заключенных и избивали до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания. Следствие устанавливает, были ли смертельные случаи в результате побоев.

Колония на карте

"Установлено, в частности, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой вновь прибывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.п. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных", — отмечает ДБР.

Среди способов пыток есть и хождение по телу заключенных, которое держали в положении лежа на мокрой поверхности. В то же время был задокументирован факт пытки в феврале 2022 года осужденного на протяжении почти одного часа.

В распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников Божковской исправительной колонии. Видео настоящее, как подтвердила экспертиза, поэтому его приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии.

Отмечается, что в материалах также содержатся и другие факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, являющихся предметом исследования.

Четверым должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" сообщено о подозрении по части второй статьи 127 (пытки) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 2812-ІХ от 01.12.2022). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным ГБР, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемых лиц меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводится работа по установлению других фактов пыток и сбору доказательств причастности других должностных лиц колонии, в том числе руководящего состава.

Следственные действия также проводятся в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГКВД и руководителя этого учреждения. Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, значительно превышающей его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях.

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