Комната с 8 соседями и с "нешахедной" стороны: в Одессе появилось забавное объявление (видео)

В городе появилось новое понятие для описания жилья

В соцсетях распространяется видео, на котором мужчина делает осмотр на коммунальную квартиру, в которой находится его комната на продажу. Он уверяет, что помещение находится с "нешахедной" стороны.

На видео он также рассказывает о восьми "добрейших соседях" и об общих условиях проживания. Смешное объявление быстро распространили в местных Telegram-каналах.

В комментариях юмор продавца "заценили". Правда, нашлись пользователи, которые спросили, почему же такое жилье продают.

Некоторое время назад в Одессе действительно появилось новое понятие для описания квартир. Местные жители шутя приписывали в объявлениях, что их дом или квартира находятся с "нешахедной" стороны. Такой маркетингово-шутливый ход для города, который часто страдает от российских дронов.

Одной из первых на это обратила внимание пользовательница соцсети Х @alenamok3. Не все комментаторы под ее твитом поняли юмор, отмечая, что "шахеды" летают с разных сторон. Автор поста объяснила, что это шутка.

На сайте OLX действительно есть квартиры, в описании которых указана "нешахедная" сторона. Один из продавцов предлагает приобрести собственную двухкомнатную квартиру в частном секторе. За $56 900 он обещает жилье с хорошим ремонтом и бытовой техникой, удобной транспортной развязкой, без военных и энергетических объектов рядом. По тексту прописано, что это квартира с "нешахедной" стороны.

Некоторые продавцы пишут этот новый термин прямо в названии. К примеру, как в этом объявлении. Правда, эту квартиру дают в рассрочку и указанная сумма в 9000 долларов — это только первый взнос.

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