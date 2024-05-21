Сколько действителен вывод ВВК для военнообязанных: в правительстве показали документ

На медицинское освидетельствование граждан, которые уточнили данные, будут вызывать повесткой

Выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан действительны 5 лет в мирное время. Во время мобилизации или военного положения такое медицинское заключения о годности действует год.

Такие сроки прописаны в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. №560. Соответствующий документ обнародован на правительственном портале.

"В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом о пригодности к военной службе составляет один год", — говорится в постановлении.

Лица, не проходившие медицинскую комиссию, или те, у кого истек срок действия справки о пригодности к военной службе, должны пройти военно-врачебную комиссию еще раз. Граждане Украины, которые после объявления мобилизации прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих учетных данных, на медицинское освидетельствование не направляются. На медицинское освидетельствование граждан, которые уточнили данные, будут вызывать повесткой.

Напомним, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин ранее заявил, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны пять лет. Он добавил, что из-за военного положения сроки могут изменить.

Ранее "Телеграф" писал, что новое приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных. Это должно произойти в ближайших обновлениях.