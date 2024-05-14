Мужчины за границей смогут получить консульские услуги по QR-коду: нардеп рассказал подробности

Обновление данных будет происходить в е-кабинете

Мужчины мобилизационного возраста, проживающие за пределами Украины, смогут получить консульские услуги за границей по QR-коду. Он будет сгенерирован в электронном кабинете после обновления персональных данных.

Чтобы получить этот QR-код, мужчине придется ответить на несколько вопросов и указать личное отношение к военной службе. Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал в интервью Radio NV.

"Я думаю, что электронный кабинет заработает на следующей неделе уже и за рубежом, любой гражданин Украины сможет обновить свои персональные данные… После того, как гражданин Украины, постоянно проживающий или временно пребывающий за границей, обновит свои персональные данные (а речь идет очень ограниченное количество персональных данных, а именно место фактического проживания, средство коммуникации и отношения к военной службе), сможет получить сгенерированный QR-код. И этот QR-код будет свидетельством того, что гражданин выполнил требования закона и сможет получать соответствующие консульские услуги за границей", ― сказал Вениславский.

Нардеп отметил, что информационная кампания об обязательном возвращении мужчин из-за границы для обновления данных была создана врагом. Именно поэтому и возникли очереди.

"Я думаю, что сейчас этот ажиотаж и искусственно созданная информационная кампания, в том числе и ресурсами врага, о том, что граждане Украины будут принудительно возвращаться на территорию Украины, сыграли злую шутку, что возникли очереди, которые заставили каким-то образом реагировать Министерство иностранных дел. Думаю, что с 18 мая ситуация изменится, и определенное количество людей, которые будут искать убежища или получать какие-то документы иностранной страны, я не исключаю, что она будет, но она точно не будет носить массовый характер", ― сказал Вениславский.

В Министерстве внешних дел (МИД) Украины ограничили доступ к консульским услугам для мужчин мобилизационного возраста. Это решение назвали временным. Использование услуг будет восстановлено после обновления персональных данных в электронном кабинете.

Напомним, что из-за этого решения временно прекратили выдавать паспорта за границей. Это вызвало ажиотаж в консульствах. Однако недавно Рада разрешила выдавать паспорта украинцам в других странах.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать каждому военнообязанному с 18 мая. Именно в эту дату вступает в силу новый закон о мобилизации.