"Политический пиар": в Раде объяснили, почему вряд ли увеличат срок для обновления данных в ТЦК

Военнообязанным предлагают дать до 150 дней, вместо 60

Законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанными до 150 дней, который зарегистрировали в Верховной Раде, не больше, чем пиар-ход. Ведь веских оснований для его продления нет.

Имеющиеся способы обновления данных позволяют сделать это в уже очерченные сроки. Об этом в комментарии LIGA.net отметил нардеп от руководящей партии "Слуги народа" Федор Вениславский.

Законопроект о продлении срока анонсировал депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев, но Вениславский назвал его политическим пиар-ходом.

"На данный момент нет оснований полагать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать", – заявил Федор Вениславский.

Отметим, что Арьев заявил, что граждане "просто не смогут физически обновить данные через 60 дней", поэтому нужно увеличить сроки.

"Сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", – сказал Арьев.

Более того, он добавил, что нардепы потребуют от правительства и Министерства обороны сделать приложение таким образом, чтобы "разгрузить ТЦК" и перенести решение вопросов с военкоматами онлайн.

Напомним, мы писали, что запуск долгожданного приложения "Резерв+" от Минобороны с первого дня работы вызвал немало вопросов, критики и сопутствующих проблем. О том, почему так произошло в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказали представители Министерства обороны Украины.