В некоторых областях снег прогнозируют при плюсовой температуре

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Полтаву уже засыпало снегом – кадры зимней погоды в городе появились в сети. В то же время в течение 23–25 ноября снег прогнозируют и в других регионах Украины.

"Телеграф" рассказывает, где Ventusky прогнозирует снег в ближайшие три дня и какой будет температура воздуха в этих областях по прогнозу Укргидрометцентра.

Где Ventusky показывает снег 23–25 ноября

23 ноября. На карте Ventusky снег отмечен вблизи Черновцов, местами в Кировоградской и Днепропетровской областях, в частности в районе Днепра. В Полтавской области зона снега простирается к югу от областного центра.

На 23 ноября Ventusky отмечает местами снег в Кировоградской области

24 ноября. Самая большая зона снега охватит районы Львова, Ровно и Житомира и достигнет Хмельницкого и Винницы. Отдельные участки со снегом карта показывает вблизи Чернигова, Черкасс и Кременчуга.

Вблизи Чернигова 24 ноября прогнозируют отдельную зону снега

25 ноября. Снег останется в прогнозе для Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей. Через Черкассы и Кременчуг до Днепра протянется полоса снега, а на востоке его прогнозируют вблизи Донецка и Луганска.

На востоке 25 ноября снег прогнозируют вблизи Донецка и Луганска

Прогноз Укргидрометцентра: где будет идти снег и какой будет температура

23 ноября. Укргидрометцентр прогнозирует местами снег на западе, в центре и на востоке Украины. В большинстве областей будет облачно, осадки ожидаются, в частности, вблизи Черновцов и местами в Кировоградской области. Днем на севере, в центре и на западе температура преимущественно будет колебаться от −3 до +3 °C. На юге теплее: в Одесской области – до +9…+12 °C, в Херсонской области – +8…+10 °C.

Вблизи Черновцов 23 ноября ожидаются осадки при плюсовой температуре

24 ноября. Снег и другие осадки прогнозируют местами в западных, центральных и восточных областях, в частности, в Закарпатской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. На западе температура будет держаться около −1…+1 °C, в центре – около 0…+3 °C. В Полтавской и Харьковской областях днем ожидают +1…+3 °C, а ночью в Харьковской области температура может опуститься до −1 °C. На юге будет до +3…+6 °C.

В Закарпатье 24 ноября прогнозируют осадки и температуру около нуля

25 ноября. Снег прогнозируют в Закарпатье, на Волыни, Прикарпатье, Буковине, Киевщине, Черниговщине, в центральных областях, на Полтавщине и Харьковщине. Днем на западе и севере будет от −1 до +2 °C, в центре – около 0…+3 °C. На Харьковщине ожидают +1…+3 °C, на востоке местами – до +5…+7 °C. На юге температура будет достигать +3…+6 °C.

В Черкассах 25 ноября днем прогнозируют от 0 до +2 °C

Как сообщал "Телеграф", в Буковеле утром уже лежал снег после резкой смены погоды в ночь на 22 ноября.