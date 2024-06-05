Перша цілісна біографія: в Україні презентують книгу про заступника Бандери Івана Вовчука

У понеділок, 10 червня, відбудеться презентація книжки Олега Проценка "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука".

Це перша цілісна біографія Івана Вовчука — націоналіста зі Сходу України, соратника Романа Шухевича, заступника Степана Бандери, Праведника народів світу.

Участь у презентації візьмуть:

Олег Проценко , автор книжки "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука", автор та упорядник низки антологій політичної думки;

, автор книжки "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука", автор та упорядник низки антологій політичної думки; Володимир В’ятрович , народний депутат України, дослідник історії визвольного руху;

, народний депутат України, дослідник історії визвольного руху; Микола Посівнич , історик, автор біографії Степана Бандери;

, історик, автор біографії Степана Бандери; Анатолій Дністровий , письменник, художник, офіцер ЗСУ;

, письменник, художник, офіцер ЗСУ; Юрій Вовчук, американський підприємець, онук Івана Вовчука (відеовключення із Вашингтона).

Організатор презентації – видавництво "Фронезис" (створене у Києві у 2024 році).

Захід відбудеться у Книгарні Сенс на Хрещатику (Київ, вул.Хрещатик, 34), другий поверх.

Початок – о 19.00.

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