Перша цілісна біографія: в Україні презентують книгу про заступника Бандери Івана Вовчука
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У понеділок, 10 червня, відбудеться презентація книжки Олега Проценка "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука".
Це перша цілісна біографія Івана Вовчука — націоналіста зі Сходу України, соратника Романа Шухевича, заступника Степана Бандери, Праведника народів світу.
Участь у презентації візьмуть:
- Олег Проценко, автор книжки "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука", автор та упорядник низки антологій політичної думки;
- Володимир В’ятрович, народний депутат України, дослідник історії визвольного руху;
- Микола Посівнич, історик, автор біографії Степана Бандери;
- Анатолій Дністровий, письменник, художник, офіцер ЗСУ;
- Юрій Вовчук, американський підприємець, онук Івана Вовчука (відеовключення із Вашингтона).
Організатор презентації – видавництво "Фронезис" (створене у Києві у 2024 році).
Захід відбудеться у Книгарні Сенс на Хрещатику (Київ, вул.Хрещатик, 34), другий поверх.
Початок – о 19.00.
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