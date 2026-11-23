Для такого ремонта не нужно снимать весь слой штукатурки

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Трещины на стенах – не только косметический недостаток, но и возможный путь проникновения влаги внутрь дома. Чтобы ремонт не пришлось переделывать через несколько месяцев, важно правильно подобрать материал для герметизации.

Строители советуют обратить внимание на полиуретановый герметик PU 40, который после затвердевания сохраняет эластичность и помогает защитить стены от протечек. О его свойствах и особенностях использования пишет Radio Mitre.

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Для небольших трещин и швов, края которых могут смещаться, подходит полиуретановый герметик PU 40. После затвердевания он остается эластичным, не пропускает воду и хорошо сцепляется с кирпичом, цементом, камнем и металлом. В отличие от цемента, гипса или обычной шпаклевки, такой материал выдерживает умеренные смещения поверхностей и реже трескается повторно.

Перед нанесением нужно очистить трещину от грязи и пыли и дождаться полного высыхания стены. Герметик наносят от дна повреждения до поверхности, разравнивают и оставляют твердеть на 24–48 часов в соответствии с инструкцией производителя. Если ремонт проводят на улице, важно учесть прогноз погоды: если в течение суток ожидается дождь, работу лучше отложить.

После затвердевания PU 40 остается эластичным и выдерживает смещения поверхностей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как восстановить стену, которая начала разрушаться из-за чрезмерной влажности и вернуть ей надлежащий вид.