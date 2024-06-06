Их убила Россия: Лубинец в День журналиста назвал количество погибших украинских медийщиков, число ужасает
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Сейчас роль журналистов выходит за рамки простого информирования
Сегодня, 6 июня, когда в Украине отмечают День журналиста, омбудсмен Дмитрий Лубинец вспомнил наших медийщиков, которые погибли из-за войны. Эта цифра ужасает.
Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека написал в своем Telegram. Прежде всего он отметил, что в условиях жестокой гибридной войны, которую Россия развязала против Украины, роль журналистов выходит за рамки простого информирования.
"Их слово становится мощным оружием, способным развенчивать враждебную пропаганду и нести правду по всему миру", — говорит омбудсмен.
К сожалению, по его данным, с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили по меньшей мере 91 медийщика.
"Вспомним и склоним головы в память о них. Остались ваши незаконченные статьи, недоснятые сюжеты, недописанные интервью… Вы навсегда в наших сердцах!", — пишет Лубинец.
Напомним, ранее мы писали о том, что в бою под Работино погиб бывший журналист "Телеграфа" Андрей Топчий.