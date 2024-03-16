Родители журналистки, погибшей при обстреле, будут судиться с Fox News: в чем обвинили телекомпанию

Fox News отправила журналистов в зону боевых действий

Семья Александры Кувшиновой, 24-летней фиксера и журналиста из Украины, погибшей в марте 2022 года, подала иск против американского телеканала Fox News. Телекомпанию обвиняют в халатности.

Ведь Fox News отправила журналистов, связанных контрактными обязательствами в зону активных боевых действий, несмотря на многочисленные предупреждения местных чиновников и консультанта по вопросам безопасности, который рекомендовал им не делать этого. Об этом сообщает Business insider

Отмечается, что иск в Верховный суд штата Нью-Йорк подали родители Кувшиновой и Шейн Томсон, советник по безопасности SEPAR, британского охранного агентства, которое в то время работало по контракту с Fox News.

По мнению отца журналистки, его дочь была подвергнута опасности безосновательно.

В то же время, телекомпания Fox News опубликовали заявление, в котором отметила, что продолжает оплакивать гибель Кувшиновой и Пьера Закжевского, но будут "с уважением защищаться от ложных утверждений в рамках этого иска".

Напомним, что весной 2022 года в Киевской области группа журналистов Fox News попала под российский обстрел. Тогда погибли оператор Пьер Закржевский и украинский фиксер (проводник, работающий в своей стране и помогающий иностранным журналистам, – ред.) Александра Кувшинова. А британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News, Бенджамин Холл был тяжело ранен.

Ранее Телеграф писал, что известного украинского журналиста и руководителя отдела расследований издания "Украинская правда" Михаила Ткача задерживали возле польско-белорусской границы. Его вместе с оператором задержали польские правоохранители в тот момент, когда они снимали материал о транзите российских товаров через Беларусь в Польшу.