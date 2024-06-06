Їх вбила Росія: Лубінець у День журналіста назвав кількість загиблих українських медійників, число жахає

Зараз роль журналістів виходить за межі простого інформування

Сьогодні, 6 червня, коли в Україні відзначають День журналіста, омбудсмен Дмитро Лубинець згадав наших медійників, які загинули через війну. Ця цифра жахає.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини написав у своєму Telegram. Насамперед він зазначив, що в умовах жорстокої гібридної війни, яку Росія розв’язала проти України, роль журналістів виходить за межі простого інформування.

"Їхнє слово стає потужною зброєю, здатною розвінчувати ворожу пропаганду та нести правду до всього світу", — каже омбудсмен.

На жаль, за його даними, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили щонайменше 91 медійник.

"Згадаймо й схилімо голови в памʼять про них. Залишилися ваші незакінчені статті, недозняті сюжети, недописані інтерв’ю… Ви назавжди в наших серцях!", — пише Лубинець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у бою під Роботіно загинув колишній журналіст "Телеграфа" Андрій Топчій.