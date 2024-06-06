В поселке на Закарпатье хотят построить "Дія Центр" за 25 млн во время войны: что известно

Строительство должно завершиться в октябре 2025 года

Несмотря на военное положение, в Украине продолжают строить "Действие Центры". Так, в Закарпатской области в поселке Ясиня планируется потратить на это около 25 млн грн, а по некоторым данным и 29,2 млн грн.

Об этом говорится на портале zakupivli.pro. Заметим, что при этом в поселке по состоянию на 2020 год проживало всего около 8,5 тысячи человек.

В тендерной документации указано, что заказчиком выступает Ясинянский поселковый совет, а объектом закупки — Строительство "Дія ЦЕНТР" по ул. Мира б/н в пгт Ясиня, Раховского района, Закарпатской области.

"Ожидаемая стоимость предмета закупки составляет: 24 831 903 грн 60 коп. (двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот три гривны 60 копеек)", — говорится в договоре.

Работы продлятся до 2025 года, ведь сроком сдачи объекта указано 31 октября 2025 года.

На сайте dream.gov.ua указано, что количество лиц, которые могут пользоваться "Дія Центром" 30 тысяч человек и плюс 8 500 внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Но при этом в поселке всего проживает до 10 тысяч человек, и за время военного положения население не могло вырасти вплоть до вышеуказанной цифры.

В то же время на этом же портале указано, что общий ориентировочный бюджет проекта 29,2 млн грн, из которых 19,9 млн — капитальные расходы, а 9,3 млн — операционные.

Ранее "Телеграф" писал, что горсовет оккупированного Мариуполя собирается потратить полмиллиона гривен на "защиту информации".