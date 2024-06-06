У селищі на Закарпатті хочуть збудувати "Дія Центр" за 25 млн під час війни: що відомо

Будівництво має завершитись у жовтні 2025 року

Навіть попри воєнний стан в Україні продовжують будувати "Дія Центри". Так, у Закарпатській області у селищі Ясіня планується витратити на це приблизно 25 млн грн, а за деякими даними й 29,2 млн.

Про це йдеться на порталі zakupivli.pro. Зауважимо, що при цьому у селищі станом на 2020 рік мешкало всього приблизно 8,5 тисяч осіб.

У тендерній документації зазначено, що замовником виступає Ясінянська селищна рада, а об'єктом закупівлі — Будівництво "Дія ЦЕНТР" по вул.Миру б/н в смт Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області.

"Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 24 831 903 грн 60 коп. (двадцять чотири мільйони вісімсот тридцять одна тисяча дев’ятсот три гривні 60 копійок)", — йдеться у договорі.

Роботи триватимуть до 2025 року, адже строком здачі об'єкта зазначено 31 жовтня 2025 року.

На сайті dream.gov.ua зазначено, що кількість осіб, яка може користуватись "Дія Центром" 30 тисяч людей і плюс 8 500 внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Але при цьому у селищі всього мешкає до 10 тисяч осіб, і за час дії воєнного стану населення не могло зрости аж до вищевказаної цифри.

Водночас на цьому ж порталі вказано, що загальний орієнтовний бюджет проєкту 29,2 млн грн, з яких 19,9 млн — капітальні витрати, а 9,3 млн — операційні.

Раніше "Телеграф" писав, що міськрада окупованого Маріуполя збирається витратити півмільйона гривень на "захист інформації".