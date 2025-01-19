Поддерживайте человека правильно: как сказать "выздоравливай" на украинском

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Все больше украинцев сознательно переходит на родной язык. Это заметно и в публичном пространстве, и в личном общении. Однако еще совершают ошибки, например, многие теряются, когда нужно поддержать больного. "Выздоравливай", "поправляйся", "держись" – эти слова калька из русского языка и их все еще можно услышать.

Зато у украинского языка богатый набор искренних, теплых слов поддержки. "Телеграф" расскажет о них.

Следует отметить, что в украинском языке вообще нет глагола "выздоравливать". Самым распространенным и правильным вариантом является слово "одужуй". Именно его следует писать для кратких пожеланий в сообщениях. Для официальных разговоров лучше сказать "бажаю найшвидшого одужання".

В украинском языке много хороших слов, когда речь идет об выздоровлении. Больной может видужувати, оклигувати или поправлятися. В народе также часто говорят: "стати на ноги", "очунювати", "вичухуватися", "повертати до здоров'я".

Після тривалої хвороби Марія почала поступово видужувати;

Петро довго лежав у лікарні, але нарешті почав оклигувати;

Її підтримка допомогла йому швидше стати на ноги;

Лікар сказав, що пацієнт почав поправлятися , і це добрий знак;

, і це добрий знак; Спершу він виглядав дуже слабким, але згодом почав очунювати.

Следует понимать разницу между словами. "Не болеть" – это о том, как избежать болезни. А "выздоровление" – это о том, как человек возвращается к здоровью после болезни.

В ежедневном общении лучше всего подойдут простые фразы: "Одужуй швидше!", "Бажаю одужання", "Швидше ставай на ноги". Такие пожелания звучат естественно на украинском языке и хорошо передают заботу о больном человеке.

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