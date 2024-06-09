"Мне противно": британский ветеран Второй мировой войны хотел вернуть медаль от Путина

Друзья уговорили его отказаться от этого шага

Британский ветеран Второй мировой войны Алек Пенстоун, плававший в арктических конвоях в северные порты СССР, пытался отправить свою российскую медаль за храбрость обратно в Москву. Это произошло после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет Daily Mail. 99-летний Пенстоун заявил, что хочет вернуть награду из-за зверств, совершенных против украинского народа.

Ветеран войны был одним из тысяч моряков, совершавших рейсы в северные порты СССР, чтобы доставить необходимые грузы во время борьбы с гитлеровским вторжением. Пенстон служил на борту эскортного авианосца HMS Campania, и за свою службу получил российскую медаль Ушакова за храбрость, которую даже подписал российский диктатор Владимир Путин.

Он сказал, что пытался отдать медаль в феврале 2022 после начала российского вторжения. Но его друзья помешали ему это сделать.

"Всенародная награда за храбрость, подписанная Путиным. Мне противно и я разочарован. Он хочет, чтобы его забрали с этой земли, и чем скорее, тем лучше. Я никогда раньше не говорил ничего подобного, но мне будет приятно, когда я узнаю, что он мертв. И все его племя тоже", — сказал он, отметив, что действия Путина угрожают образу жизни, за который он и многие его друзья боролись и погибли во время Второй мировой войны.

Напомним, президент США Джо Байден сравнил российского диктатора Владимира Путина с Гитлером. А противостояние украинской армии российским оккупантам с освобождением Европы от нацистской оккупации.