Возвращение из ада: полицейская из Мариуполя Марьяна Чечелюк показала следы пыток после российского плена (фото)

Девушка изменилась до неузнаваемости

Недавно освобожденная из российского плена украинская полицейская Марьяна Чечелюк, вернувшаяся домой во время последнего обмена, показала в социальной сети последствия российских пыток. На фотографиях, которые опубликовала девушка, изображены ее покрытые синяками ноги.

Публикацию Марьяна сделала в социальной сети TikTok. На одной из фотографий надпись:

"Для тех, кто говорит, что женщин не бьют"

В предыдущем фотослайде, девушка попросила отцепиться от ее ногтей в ответ на злые комментарии некоторых пользователей сети, которым показалось, что после освобождения из плена у Марьяны был сделан маникюр.

"Если бы вы знали, что я перенесла на этих руках, что я ими делала, и что с ними делали…" — коротко отметила Чечелюк.

Напомним, Марьяна Чечелюк провела в российском плену 2 года. Пройдя через настоящий ад, девушка изменилась до неузнаваемости.

Марьяна была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя, где она работала следователем в Национальной полиции.

За два года заключения она пережила множество физических и моральных пыток. Ее морили голодом и избивали, угрожали побрить налысо. В разное время Марьяну содержали в Донецке, Оленовке, Таганроге, Камышине и колонии в Мариуполе.

Марьяна Чечелюк

Как пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко, представители ООН и Красного Креста пообещали девушкам, которые прятались на территории завода во время боевых действий, что вывезут их в Запорожье. А вывезли в Безымянный на "фильтрацию". В целом, Марьяна два года провела в русских концлагерях.

Как можно увидеть на кадрах по обмену, девушка сильно похудела и заметно ослабла. По данным проекта "Хочу жить", у Марьяны начали отказывать почки и ноги, начались проблемы со спиной, развился хронический бронхит.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России подтвердили, что удерживают журналистку Викторию Рощину. Письмо с подтверждением от военной полиции РФ получил ее отец в апреле 2024 года.