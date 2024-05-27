В Украине резко обмелела река Днестр: в сети назвали причину и показали впечатляющие кадры (карта)

Украинцы в сети переживают, что это негативно скажется на рыбе и речных растениях

В Украине река Днестр и ее притоки резко обмелели. Местами вода и вовсе отошла на большое расстояние, заставив украинцев волноваться.

Об этом свидетельствуют видео из разных населенных пунктов на границе Хмельницкой и Черновицкой областей, которые публикуют в сети. Официальной информации о причинах обмеления рек пока что нет.

Автор одно из видео предположил, что воду из Днестра сбросили, чтобы увеличить производство электроэнергии на Днестровской ГЭС, которая находится ниже по течению. На видео из села Рудковцы (Хмельницкая область) видно, что вода отошла от берега на десятки метров. На суше оказался пирс, который раньше был в воде, и по "дну реки" теперь гуляют люди с собаками. Местные жители утверждают, что еще не видели такого явления никогда.

В сети предлагают воспользоваться ситуацией и почистить дно реки от мусора, а также переживают, что из-за обмеления флора и фауна водоемов будут уничтожены.

Река Днестр находится на юго-западе Украины и Молдовы (частично на границе обеих стран) и имеет много притоков. Левые притоки: Стривигор, Верещица, Щирка, Гнилая Липа, Золотая Липа, Стрипа, Джурин, Серет, Ничлава, Збруч, Смотрич, Студеница, Ушица, Калюс, Жван, Жванчик, Лядова, Мурафа, Русава, Ягорлык, Кучурган. Правые притоки: Стривигор, Верещица, Щирка, Гнилая Липа, Золотая Липа, Стрипа, Джурин, Серет, Ничлава, Збруч, Смотрич, Студеница, Ушица, Калюс, Жван, Жванчик, Лядова, Мурафа, Русава, Ягорлык, Кучурган.

Напомним, что по всей Украине ввели графики отключения света из-за дефицита электроэнергии после российских обстрелов. Оккупанты целятся по энергообъектам, ГЭС и ТЭЦ, чтобы погрузить Украину в темноту и посеять панику среди граждан.

В Кабмине Украины рассказали, когда ситуация со светом улучшится. Украинцев призвали потерпеть, ведь на поврежденных станциях ведутся ремонтные работы. А за счет импорта электроэнергии из Европы не удается покрыть дефицит мощностей в украинской энергосистеме.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине готовятся поднять тарифы на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, когда это может произойти.