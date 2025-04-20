"Полесье" - "Шахтер": букмекеры выступили против статистики в полуфинале Кубка Украины

Специалисты отдают предпочтение "Шахтеру", несмотря на постоянные неудачи Горняков в матче против "Полесья"

В среду, 23 апреля, в Кубке Украины прогремят матчи 1/2 финала сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Полесье" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, Горняки являются безоговорочными фаворитами встречи, несмотря на то, что проведут игру в гостях. Об этом сообщает Favbet.

На выход дончан в финал турнира аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,27. Подобный успех "Полесья" менее вероятен — коэффициент 2,91. К слову, Волки — очень неудобный соперник для "Шахтера". Донецкий клуб ни разу не выигрывал "Полесье" в официальных матчах (4 поражения и 1 ничья).

Прогноз букмекеров на матч Кубка Украины "Полесье" — "Шахтер":

Favbet: (победа "Полесья" 4,50 — ничья 3,95 — победа "Шахтера" 1,72)

Игра "Полесье" — "Шахтер" состоится в Житомире. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч в Украине.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". К слову, Горняки пробились в 1/2 КУ-2025 с большим трудом, минимально обыграв "Александрию" (1:0). В другом полуфинале сыграют "Динамо" и "Буковина". Перед этой игрой вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома.