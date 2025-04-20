Зеленский сделал тревожное заявление о "перемирии", а в DeepState показали, как россияне им пользуются

Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Северском направлениях

Россияне на фронте используют в свою пользу так называемое "Пасхальное перемирие" и "тишину" с украинской стороны. Благодаря дронам удалось увидеть, что сейчас делает противник, пока нет огня.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в своем Telegram-канале. Там добавили, что россияне пытаются вытащить своих ликвидированных солдат и проводят разминирование.

Также враг пытается подвезти продукты с водой и обустроить свои позиции.

Что россияне делают на фронте во время "Пасхального перемирия", Фото: DeepState

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Что сейчас происходит на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новый доклад главкома ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте по состоянию на 12:00 20 апреля.

Так, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение противником дронов-камикадзе – только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.

"Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Северском направлениях. В этих и некоторых других частях фронта продолжается применение русского тяжелого вооружения", — говорится в сообщении.

За время с 00:00 до 12:00 в эти сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий.

"Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели подлинного движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", — отмечается в докладе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет. На ряде участков фронта продолжаются жестокие бои, также россияне обстреляли ряд прифронтовых населенных пунктов. С другой стороны, на некоторых направлениях действительно стало тише, но это может быть связано с перегруппировкой потрепанных штурмовых сил россиян, а не с желанием реально соблюдать прекращение огня.

Отметим, чтобы считать, что "перемирие", которое объявил Путин, действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.