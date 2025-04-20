В России большой теплоход врезался в ворота: что сейчас с судном (фото)

На борту теплохода находились 12 членов экипажа

В Ростовской области РФ теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетковском гидроузле. В результате судовой ход был перекрыт, а разлива нефтепродуктов якобы нет.

Информация об этом появилась 20 апреля в ГУ МЧС по Ростовской области. Тем временем в сети уже стали появляться соответствующие фотографии.

Предварительно, судно, заходя в камеру гидроузла, совершило навал носовой частью на нижние ворота, что вызвало их повреждение и остановку судоходства. На борту теплохода находились 12 членов экипажа, пострадавших якобы нет.

Кочетовский гидроузел, расположенный в 135 км от Ростова-на-Дону, является ключевым объектом на реке Дон, обеспечивающим судоходство в Азово-Донском бассейне. В результате аварии было приостановлено движение судов. Это может сказаться на логистике в регионе.

На месте происшествия сейчас выясняют причины аварии и определяют сроки возобновления судоходства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале апреля в России случился большой пожар в Петрозаводске. Горел Онежский судостроительный завод. Загорелся четвертый цех предприятия, где находятся емкости с горючим.