В США тысячи американцев вышли на улицы против Трампа: чего требуют (фото, видео)

В целом, митинги прошли мирно

В США снова прокатилась волна массовых демонстраций против политики президента Дональда Трампа. Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско, Портленда и Бостона, выступая против решений администрации, которые, по их мнению, угрожают демократическим устоям и конституции страны.

Как сообщает "BBC", данное движение называется "50501" и расшифровывается как "50 протестов в 50 штатах, одно совместное движение". Он приурочен к 250-летию начала войны за независимость США.

В Нью-Йорке протестующие прошли маршем через Мангеттен, в Вашингтоне собрались перед Белым домом, а в Массачусетсе провели акцию памяти "выстрела, раздавшегося на весь мир". Именно 19 апреля 1775 года произошло первое вооруженное столкновение между колонистами и британскими войсками, которое стало началом борьбы за независимость.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В США политическая активность набирает обороты — в начале апреля во многих городах страны прошли масштабные акции протеста под лозунгом "Руки прочь", которые привлекли десятки тысяч участников.

Субботние митинги были направлены против нескольких инициатив Дональда Трампа, в частности деятельности вновь Департамента эффективности правительства (Doge), предусматривающего сокращение государственных должностей и уменьшение бюджетных расходов. А также из-за нежелания администрации содействовать возвращению гражданина Сальвадора Абрего Гарсии.

В целом, как отметили журналисты, акции прошли мирно, хотя демократ Сухас Субраманьям обнародовал видео, где мужчина с табличкой в поддержку Трампа агрессивно прорывается сквозь толпу, провоцируя конфликт.

Многие участники демонстраций держали транспаранты с надписью "Никаких королей" — символическое напоминание о годовщине начала борьбы американских колоний против британского владычества.

Согласно последнему опросу Gallup, 45% избирателей положительно оценивают деятельность Дональда Трампа в первом квартале его нынешнего президентского срока — это более 41% поддержки, которую он имел на аналогичном этапе во время своего первого пребывания в должности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавние соцопросы зафиксировали заметное снижение уровня поддержки президента США, что может оказать существенное влияние на его дальнейшую политическую перспективу и создать препятствия для реализации запланированных инициатив. Это связано с его "проделками" с мировой экономикой.