Древние сервизы из СССР можно продать за немалые деньги. Сколько стоят (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пора проверить серванты
Времена Советского союза характеризуются не только странным интерьером, но и странной посудой, которую до сих пор продают. К примеру, можно приобрести культовый чайный сервиз.
Соответствующее объявление размещено на портале по продаже подержанных вещей. Продаются два советских сервиза "Зеленый сад" и с павлинами.
Первый вариант — это сервиз, изготовленный в 70-е годы. Он все время хранился в серванте и использовался только на семейные праздники и то не часто. Сервиз практически в идеальном состоянии – позолота не стерта, сколов и трещин нет. Ручная роспись.
Однако указано, что в сервизе не хватает чашки и пирожковой тарелки. Стоимость составляет 8 000 грн. На фото видно, что сервиз выполнен в ярком зеленом цвете с позолотой на каёмочках.
Второй сервиз, который выставлен на продажу, – это "Павлин". Он изготовлен Коростенской фарфоровой фабрикой в 1997 году. Совершенно новый, не использовался. Сервиз имеет белый цвет с разноцветными павлинами и позолотой на краях. Изготовлен из фарфора, без всякого дефекта. Стоимость – 5 500 грн.
Полная комплектация сервиза включает:
- Супница 1 шт.
- Тортовница 1 шт.
- Пирожковое блюдо 1 шт.
- Блюдо для рыбы 1шт.
- Селедочница 1 шт.
- Тарелки для первых блюд 6 шт.
- Тарелки для второго блюда 6 шт.
- Тарелки пирожковые 6 шт.
- Тарелки десертные 6 шт.
- Сахарница.
- Соусник.
- Перечница.
- Солонка.
- Горчичница.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что комплект формы КГБиста продают в Украине за кругленькую сумму.