Древние сервизы из СССР можно продать за немалые деньги. Сколько стоят (фото)

Пора проверить серванты

Времена Советского союза характеризуются не только странным интерьером, но и странной посудой, которую до сих пор продают. К примеру, можно приобрести культовый чайный сервиз.

Соответствующее объявление размещено на портале по продаже подержанных вещей. Продаются два советских сервиза "Зеленый сад" и с павлинами.

Первый вариант — это сервиз, изготовленный в 70-е годы. Он все время хранился в серванте и использовался только на семейные праздники и то не часто. Сервиз практически в идеальном состоянии – позолота не стерта, сколов и трещин нет. Ручная роспись.

Сервиз "Зеленый сад" СССР

Сервиз "Зеленый сад" СССР

Однако указано, что в сервизе не хватает чашки и пирожковой тарелки. Стоимость составляет 8 000 грн. На фото видно, что сервиз выполнен в ярком зеленом цвете с позолотой на каёмочках.

Второй сервиз, который выставлен на продажу, – это "Павлин". Он изготовлен Коростенской фарфоровой фабрикой в 1997 году. Совершенно новый, не использовался. Сервиз имеет белый цвет с разноцветными павлинами и позолотой на краях. Изготовлен из фарфора, без всякого дефекта. Стоимость – 5 500 грн.

Сервиз "Павлин" СССР

Сервиз "Павлин" СССР

Полная комплектация сервиза включает:

Супница 1 шт.

Тортовница 1 шт.

Пирожковое блюдо 1 шт.

Блюдо для рыбы 1шт.

Селедочница 1 шт.

Тарелки для первых блюд 6 шт.

Тарелки для второго блюда 6 шт.

Тарелки пирожковые 6 шт.

Тарелки десертные 6 шт.

Сахарница.

Соусник.

Перечница.

Солонка.

Горчичница.

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