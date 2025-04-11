"Россия должна двигаться": Трамп снова заговорил о войне в Украине

В последнее время Трамп почти не комментировал тему прекращения огня на территории Украины

Президент США Дональд Трамп, обещавший закончить войну за сутки, обнародовал новое заявление о завершении войны в Украине. Об этом действующий президент США написал в своей социальной сети Truth.

"Россия должна двигаться. Слишком много людей погибает, тысячи еженедельно, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти, и не случилась бы, будь я президентом!!!" – написал Трамп.

В последнее время американский лидер почти не комментировал тему прекращения огня на территории Украины. Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур высказывал мнение, что президент США взял паузу в переговорном процессе по урегулированию ситуации.

Одно из последних заявлений на тему переговоров или перемирия прозвучало 1 апреля. В ходе общения с журналистами Трамп сказал, что готов ввести новые санкции против РФ, если Путин "не справится со своей работой".

Напомним, в январе 2024 года Дональд Трамп заявлял, что если его изберут президентом на выборах, он намерен решить войну в Украине "очень быстро". Он был убежден, что сможет сделать это, потому что очень хорошо знает Путина.

Ранее "Телеграф" писал, что спецпосланник Трампа снова прилетел в Россию, но на этот раз не в Москву. Самолет представителя США сел в Санкт-Петербурге.