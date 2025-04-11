Стефанчук оправдался, почему у депутатов выросли зарплаты во время войны

Стефанчук заверил, что доходы депутатов прозрачны

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что народные депутаты не принимали решения о повышении себе заработной платы. Рост выплат он объяснил действующим законодательством, согласно которому зарплата парламентариев автоматически корректируется в зависимости от размера минимальной зарплаты в стране.

Об этом Стефанчук заявил в программе "Есть разговор" на YouTube-канале Укринформа. "Заработная плата народных депутатов Украины четко определена в Законе о статусе народного депутата и привязана к минимальной заработной плате", — отметил он.

По словам спикера парламента, привязка к социальным стандартам является общим принципом в государственном секторе. То есть если повышается минималка — автоматически растут и привязаны к ней оклады, в том числе и депутатские.

Стефанчук напомнил, что в 2022 году и в течение полутора лет после начала полномасштабного вторжения зарплаты депутатов были существенно ниже предусмотренных законом. "Но это обществу не так интересно обсуждать. Интереснее обсуждать другие моменты", — добавил он, намекнув на избирательность публичного внимания.

Он также подчеркнул, что все доходы народных депутатов прозрачны и задекларированы: "Все эти декларации доступны для общественности, и с помощью несложных математических сравнений можно четко увидеть, кто, где, как и сколько зарабатывает в государстве. Это большой плюс, поскольку обеспечивает прозрачность".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько заработной платы получают украинские депутаты. В частности, стало известно, сколько выплат задекларировали беглые депутаты Куницкий и Дмитрук.