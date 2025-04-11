В сети только одна его фотография: как выглядит отец Елены Зеленской и что о нем известно

Владимир работал помощником депутата от "Слуги народа"

После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, внимание к нему, а заодно и к его супруге Елене, заметно возросло. До начала политической карьеры мужа она предпочитала оставаться в тени и избегала публичности. О своих родителях она также говорила нечасто, поэтому в открытом доступе информации о них крайне мало.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит отец Елены Зеленской и что о нем известно. В отличие от мамы первой леди Украины, в сети есть некоторые данные о Владимире Кияшко и его деятельности.

Что известно о родителях Елены Зеленской

Елена Зеленская (Кияшко — девичья фамилия), как и ее супруг Владимир Зеленский, родом из Кривого Рога. Они учились в одной школе в параллельных школах, хотя романтические чувства между ними возникли позже.

Елена Зеленская также родом из Кривого Рога, Фото: Getty Images

Елена выросла в интеллигентной семье. Ее маму зовут Ольга и сейчас ей 71 год. Больше никакой информации о женщине в открытом доступе нет. А отца зовут Владимир и он является кандидатом технических наук, преподавателем и доцентом кафедры "Железнодорожный путь и путевое хозяйство" Киевского института железнодорожного транспорта.

Кроме того, в Базе патентов Украины мужчина указан как изобретатель, он является автором нескольких строительных конструкций.

Именно по наставлению родителей Елена Зеленская поступила в Криворожский технический университет на специальность "Архитектор", окончив его с отличием. Правда в этой сфере Елена Зеленская так и не работала.

Елена Зеленская не говорит о своих родителях, Фото: Getty Images

Как выглядит отец Елены Зеленской и что о нем известно

В сети есть только одна фотография Владимира Кияшко, использованная в контексте его научной и преподавательской деятельности. Хотя отец Елены Зеленской был задействован в политической жизни нашей страны.

Как выглядит отец Елены Зеленской

В 2019 году после того, как Владимир Зеленский стал президентом, а его партия "Слуга народа" прошла в парламент, стало известно, что отец первой леди начал работать помощником народного депутата Олега Бондаренко на общественных началах. Об этом сообщало движение "ЧЕСНО".

По словам депутата, занимая эту должность Владимир Кияшко занимался темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие. И как оказалось, отец Зеленской сам якобы подошел к Бондаренко и предложил свою помощь как помощника после президентских выборов.

Отец Елены Зеленской работал помощником нардепа "Слуги народа",Фото: Getty Images

Помимо этого, в сети есть данные, что Владимир Кияшко ранее руководил ООО "Криворожмонолитстрой" и ООО "Техноимпульс", которые занимались производством строительных металлических конструкций и бетонных растворов.

"Телеграф" писал ранее, как изменилась Елена Зеленская за 3 года полномасштабной войны. Первая леди отказалась от ярких нарядов и перестала улыбаться.