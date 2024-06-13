"Єгоровна" или "Єгорівна": как правильно писать это отчество в украинском языке

Есть только один правильный вариант

В украинском языке большое количество ошибок допускается в отчествах. Нередко то или иное мужское имя в этих случаях произносят и пишут неверно. Например, может возникнуть вопрос, как правильно — "Єгоровна" или "Єгорівна".

"Телеграф" рассказывает, какой из вариантов отчества является единственным верным в украинском правописании. Это следует просто запомнить, чтобы больше не допускать ошибок.

Имя Егор является фонетическим вариантом имени Георгий, ставшее самостоятельным именем. Георгий и его формы Юрий и Егор образовались из одного и того же греческого имени Георгиос. У греков это имя было эпитетом Зевса и означало земледелец.

Что касается отчества, которое происходит от этого имени, то в украинском языке правильно писать и говорить — "Єгорівна" и "Єгорович".

К слову, по данным портала "Рідні", носителей имя Егор в Украине более 11 300 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно называть женщину по отчеству, если ее папу зовут Олег. Некоторые используют такие варианты: "Олегівна", "Олеговна", "Ольгівна" или "Олегіївна". Однако из этих вариантов есть только один правильный.