"Резерв+" создали на базе программы для школ: в Минобороны ответили, насколько это безопасно

Партнеры использовали свои наработки, опыт и знания по этому проекту

Известное украинское приложение "Резерв+", в котором военнообязанные могут обновлять свои военно-учетные данные, создано на базе программы для школ "Мрия". Однако это не несет никаких рисков безопасности.

Об этом "Телеграфу" сказали в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины в материале: "ТОП-9 горячих вопросов о "Резерв+". Ответы Минобороны все расставили по местам".

"Для разработки приложения "Резерв+" нам нужно было действовать быстро. Мы обратились к нашим партнерам (благотворительному фонду) за помощью, и они привлекли ту же команду разработчиков, которая работает над приложением "Мрия", — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что партнеры использовали свои наработки, опыт и знания по этому проекту. Это в свою очередь является нормальной практикой для государственных разработок.

"Это не несет никаких рисков безопасности. Приложение "Резерв+" надежно защищено и не хранит данные, а подтягивает их из реестра по принципу, похожему на "Дію". Данные о военнообязанных передают в реестр только в зашифрованном виде", — добавили в Управлении прессы и информации.

Справка: В июне 2024 года в школах началось бета-тестирование программы "Мрия", которая была создана для учеников, их родителей, а также учителей. Разработчики данной программы делают акцент на личном развитии детей. Потому школьники смогут наблюдать свой личный прогресс и иметь много удобных инструментов: чаты, план дня, искусственный интеллект; интересные факты от профессионалов, а также многое другое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении Минобороны "Резерв+" вскоре появится новая функция. Она станет доступна 18 июня.