Только не говорите "Вовочка" и "Вова": как правильно обращаться к Владимиру на украинском

Имя входит в десятку наиболее распространенных в Украине

В разговорной речи до сих пор встречаются русифицированные имена, хотя украинские более колоритные и мелодичные. Предлагаем вам узнать, как правильно обращаться к Владимиру и почему не стоит говорить "Вова" и "Вовочка".

В украинском языке есть два правильных ласковых обращения. Их назвала редактор Ольга Васильева.

Как обращаться к Владимиру на украинском

В Украине проживает более миллиона носителей этого имени и оно входит в десятку наиболее распространенных. По данным портала "Рідні", сейчас в нашей стране живет 1 168 901 Владимира.

В Украине живет более миллиона Владимиров

Редактор объясняет, что правильны следующие разговорные формы имени:

Володик ;

; Володько.

Если же используется полная форма имени, не стоит забывать о звательном падеже. Правильно обращаться так ― "Владимире".

Редактор указала на особенности украинских разговорных форм. Нередко мужские имена заканчиваются именно на -ко.

"Зауважу, що українська мова тяжіє до відкритого складу (закінчення на голосний, а не приголосний звук). Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Уявіть собі, вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 (!) років" ― написала Васильева.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к Сергею. Не зовите мужчин "Сергіє", это очень грубая ошибка.