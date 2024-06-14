Только не говорите "Вовочка" и "Вова": как правильно обращаться к Владимиру на украинском
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Имя входит в десятку наиболее распространенных в Украине
В разговорной речи до сих пор встречаются русифицированные имена, хотя украинские более колоритные и мелодичные. Предлагаем вам узнать, как правильно обращаться к Владимиру и почему не стоит говорить "Вова" и "Вовочка".
В украинском языке есть два правильных ласковых обращения. Их назвала редактор Ольга Васильева.
Как обращаться к Владимиру на украинском
В Украине проживает более миллиона носителей этого имени и оно входит в десятку наиболее распространенных. По данным портала "Рідні", сейчас в нашей стране живет 1 168 901 Владимира.
Редактор объясняет, что правильны следующие разговорные формы имени:
- Володик;
- Володько.
Если же используется полная форма имени, не стоит забывать о звательном падеже. Правильно обращаться так ― "Владимире".
Редактор указала на особенности украинских разговорных форм. Нередко мужские имена заканчиваются именно на -ко.
"Зауважу, що українська мова тяжіє до відкритого складу (закінчення на голосний, а не приголосний звук). Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Уявіть собі, вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 (!) років" ― написала Васильева.
Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к Сергею. Не зовите мужчин "Сергіє", это очень грубая ошибка.