НАТО не согласовало план помощи Украине на 40 млрд в год: Столтенберг озвучил новые сроки

В НАТО назвали новую дату, к которой планируют подготовить план

Члены НАТО так и не смогли согласовать план финансирования Украины. Согласно ему, Украина должна была гарантированно получать от союзников пакет помощи на сумму 40 млрд евро в год.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда". По словам Столтенберга, союзники Украины продолжат работать над планом и могут представить его уже на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля.

"Нам еще предстоит выполнить работу над согласованием наших позиций относительно объема долгосрочной финансовой помощи и вступления Украины до саммита в Вашингтоне", – сказал генсек НАТО.

План предусматривает, что военная помощь Украине станет обязательной для всех членов Альянса, который будет координировать поставки оружия. Координировать поставки в Украину будут командные структуры НАТО под руководством генерала Кристофера Каволи.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг назвал сумму ежегодной помощи, которую НАТО должно предоставить Украине. Он отметил, что задержки с оказанием помощи больше не должны повторяться.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России высказались о военном конфликте с НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подготовка уже ведется.