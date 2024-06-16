"Запомните две вещи": почему Путин срочно захотел мирных переговоров

Россия никогда не ведет короткие войны

Российский "президент" Владимир Путин пытается диктовать свои условия прекращения огня и внезапно захотел мирных переговоров, потому что страна-агрессор не сможет вести еще одну войну после Украины. У нее для этого попросту недостаточно людей для содержания армии.

Такое мнение выразил эксперт по геополитике Питер Зейхан, пишет Express. По его словам, затягивание войны будет означать конец Путина и его армии, на что указывают нынешние показатели потерь.

"Запомните две вещи. Номер один: Россия никогда не ведет короткие войны. Они проводят короткие запугивания, их войны всегда длинные, потому что они всегда связаны с человеческими волнами", — пояснил Зейхан.

Он считает, что если Россия пойдет на этот шаг, для ее армии это будет конец.

"Номер два: если они это сделают, это будет их последняя война, потому что не хватает русских в возрасте до 20 лет, чтобы теоретически заново заселить систему. Поэтому, когда это будет сделано, так или иначе, с Россией будет покончено", — подытожил эксперт по геополитике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что условиями Путина для полного прекращения войны и мирных переговоров является выход украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В НАТО и США жестко отреагировали на заявления страны-агрессора и призвали российских захватчиков убираться с территории Украины.