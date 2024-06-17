Некоторым украинцам могут начислить более 20 тысяч пенсии: кто может рассчитывать

С 1 января был повышен прожиточный минимум, а значит и максимальная пенсия

Украинцы могут получать максимальные пенсии, которые сейчас превышают 20 тысяч гривен. Такие выплаты получают определенные категории граждан.

Об этом говориться в Законе Украины. Напомним, что с 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 2 361 гривен, что соответственно увеличивает максимальную пенсию с этой даты до 23 610 гривен.

"Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов", – говорит Закон.

При этом, максимальную пенсию получают определенные категории украинцев: государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Как рассчитывается пенсия:

Пенсия госслужащего рассчитывается как процент от его предыдущей зарплаты. Изначально этот процент составлял 90%, но позже был снижен до 60%. В будущем возможно дальнейшее сокращение этого процента.

Пенсии обычных граждан рассчитываются исходя не только из зарплаты, но и из накопленного стажа работы.

Чтобы обычный пенсионер получил пенсию в размере 60% от своей зарплаты, ему необходимо проработать не менее 60 лет. Кроме того, он должен иметь высокий уровень заработной платы на протяжении своей трудовой карьеры.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит "купить" стаж в Украине.