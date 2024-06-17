У безработного экс-чиновника появились активы на сотни тысяч долларов: журналисты указали на странности

Новые активы более чем на 100 тысяч долларов превышают сбережения чиновника

У бывшего директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" Эдуарда Крицина нашли новые активы на более 300 тысяч долларов. При этом он их получил уже после увольнения.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Крицин завершил работать в УЗ в сентябре 2023 года, когда закончился срок его контракта.

В сюжете отмечается, что в ноябре 2023 года на дочь чиновника была оформлена Toyota Camry Hybrid, стоимость которой стартует с 34,5 тысячи долларов. Кроме того, она в феврале 2024 года получила квартиру площадью в 83 квадрата и паркоместа в столичном ЖК "Французский квартал". Журналисты подсчитали, что это все стоит 283,5 тысячи долларов.

Авторы материала обратили внимание на то, что у нее нет бизнеса и она не зарегистрирована как ФЛП. Сам Крицин говорил журналистам, что не проживает во "Француском квартале", но посещал там друзей, при этом расследователи говорят, что систематически встречали его там в течение нескольких недель.

Бывший чиновник не стал отрицать, что помог дочери с покупкой жилья и назвал источником финансирования накопления, доход от продажи двух автомобилей и одолжение в размере 100 тысяч долларов.

В материале указано, что в декларации за 2022 год у Крицына было 100 тысяч долларов и 500 тысяч гривен (13,3 тысячи долларов) сбережений, при этом его годовой доход составлял 2,1 млн гривен.

"Ориентировочная зарплата за девять месяцев работы на "Укрзализныци" в 2023-м году до увольнения составляет 40 тыс долларов (по аналогии с 2022-м годом). А приблизительная стоимость нового имущества дочери, более 300 тыс долларов", — сказано в материале.

Авторы отмечают, что таким образом у Крицына должно бы получиться около 212 тысяч долларов, что более чем на 100 тысяч долларов меньше, чем новые активы его дочери.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины недавно опубликовало на сайте "Прозоро" интересный тендер. Речь идет об услугах по ремонту туалетов на сумму в 3 миллиона 80 тысяч гривен.