У безробітного ексчиновника з’явилися активи на сотні тисяч доларів: журналісти вказали на дивності

Нові активи більш ніж на 100 тисяч доларів перевищують заощадження чиновника

У колишнього директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Едуарда Кріцина знайшли нові активи понад 300 тисяч доларів. При цьому він отримав їх після звільнення.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Кріцин завершив працювати в УЗ у вересні 2023 року, коли закінчився термін його контракту.

У сюжеті наголошується, що в листопаді 2023 року на дочку чиновника було оформлено Toyota Camry Hybrid, вартість якої стартує з 34,5 тисячі доларів. Крім того, вона у лютому 2024 року отримала квартиру площею 83 квадрати і паркомісця у столичному ЖК "Французький квартал". Журналісти підрахували, що це все коштує 283,5 тисячі доларів.

Автори матеріалу звернули увагу на те, що вона не має бізнесу і вона не зареєстрована як ФОП. Сам Кріцин говорив журналістам, що не проживає у "Французському кварталі", але відвідував там друзів, при цьому дослідники кажуть, що систематично зустрічали його там протягом кількох тижнів.

Колишній чиновник не заперечував, що допоміг дочці з купівлею житла і назвав джерелом фінансування накопичення, дохід від продажу двох автомобілів і позику у розмірі 100 тисяч доларів.

У матеріалі зазначено, що у декларації за 2022 рік Кріцин мав 100 тисяч доларів і 500 тисяч гривень (13,3 тисячі доларів) заощаджень, при цьому його річний дохід становив 2,1 млн гривень.

"Орієнтовна зарплата за дев’ять місяців роботи на "Укрзалізниці" у 2023 році до звільнення становить 40 тис доларів (за аналогією з 2022 роком). А приблизна вартість нового майна доньки, понад 300 тис доларів", — сказано в матеріалі.

Автори зазначають, що таким чином Кріцин повинен би мати близько 212 тисяч доларів, що більш ніж на 100 тисяч доларів менше, ніж нові активи його дочки.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України нещодавно опублікувало на сайті "Прозоро" цікавий тендер. Йдеться про послуги з ремонту туалетів на суму 3 мільйони 80 тисяч гривень.